Зюганов засомневался в результатах выборов 1996 года

В настоящий момент нельзя точно определить, как распределились голоса на выборах президента России в 1996 году. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ТАСС, приуроченном к его 75-летию.

Политик отметил, что через полгода все бюллетени были уничтожены, а возглавлявший тогда ЦИК Николай Рябов был отправлен послом в Чехию. Зюганов рассказал, что долго судился из-за допущенных на тех выборах нарушений и понял, что это дорогое дело и при той структуре власти добиться в суде справедливости было большой проблемой.

Материалы по теме Второй, понимаешь Почему Ельцин не хотел переизбираться в 1996 году

Кроме того, политик сообщил, что версию о том, что он на самом деле победил на выборах в 1996 году, запустили через два-три года. «Я выиграл выборы от Тихого Дона до Тихого океана по всему югу, там беженцы, нищета. Они первые почувствовали знак беды. Они голосовали за меня, они понимали, что я борюсь за человека труда и за справедливость», — рассказал Зюганов.

По его словам, за первого президента России Бориса Ельцина голосовало обманутое и одураченное новое поколение, а за него — люди с большим жизненным опытом.

Президентские выборы 1996 года — единственные в России, где для определения победителя потребовалось два тура. Они прошли 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец Ельцин и лидер КПРФ Зюганов. Занявший третье место в первом туре Александр Лебедь на следующий день получил пост секретаря Совета безопасности страны и призвал своих сторонников голосовать за Ельцина.

Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, а Зюганов — 40,31 процента голосов. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее ряд российских политиков заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!