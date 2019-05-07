Зюганов ответил на заявление о пособничестве Сталина Гитлеру во время войны

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал эссе российской писательницы Елены Чижовой, в котором она заявила, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру в уничтожении Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Слова политика передает радиостанция «Говорит Москва».

«Не хочу всякий бред комментировать. У меня в роду все воевали, для меня победа священная. Все остальное — это спекуляции, мерзость и низость, тем более накануне праздника», — заявил Зюганов.

Ранее лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова опубликовала статью, в которой рассказала о ненависти лидера СССР к Ленинграду и его жителям. По словам писательницы, Сталин хотел уничтожить город из-за способности жителей критически мыслить, что стало помехой «для укрепления богоподобной власти». Чижова заявила, что два диктатора разрушали город «в четыре руки», и обратила внимание на то, что вместо продовольствия в осажденный Ленинград поставлялись стройматериалы.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, начиная с 8 сентября 1941 года. Прорвать оцепление удалось 18 января 1943 года. За время осады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Ранее в апреле «Левада-центр» опубликовал данные исследования, качающегося отношения россиян к Сталину. Согласно результатам опроса, уровень одобрения главы СССР достиг исторического максимума, однако большинство россиян заявили, что не хотели бы жить в эпоху советского вождя.

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