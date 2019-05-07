Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом она написала в эссе, опубликованном в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitun.

«Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — написала Чижова в статье.

По ее словам, Сталин ненавидел Ленинград и его жителей за их «самосознание» и способность думать критически. Как утверждает писательница, эти особенности ленинградцев мешали лидеру СССР, поэтому «для укрепления богоподобной власти» он хотел уничтожить город. Чижова считает, что это единственное объяснение тому, что около ста поездов, следующих с Большой земли в Ленинград, везли строительные материалы, а не продовольствие. «Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если бы не сотни тысяч человеческих жизней», — пояснила она.

Блокада Ленинграда длилась 871 день, начиная с 8 сентября 1941 года. Прорвать оцепление удалось 18 января 1943 года. За время осады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство жителей умерли от голода.

Елена Чижова стала лауреатом премии «Русский Букер» в 2009 году. Писательница получила престижную награду за роман «Время женщин».

Ранее в апреле «Левада-центр» предоставил данные опроса, касающегося отношения россиян к Сталину. По результатам исследования, уровень одобрения деятельности лидера СССР побил исторический рекорд за все годы сбора данных на эту тему.

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