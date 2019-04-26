Московские студенты потребовали снести памятник Дзержинскому

В Москве студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) потребовали демонтировать памятник Феликсу Дзержинскому, установленный во дворе одного из корпусов университета. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время».

Студенты, среди которых есть участники проекта «Декоммунизация», решили собрать подписи за демонтаж и перенос памятника, например, в парк «Музеон». По словам участника проекта Дмитрия Энтео, «каждый такой памятник — это наше отношение к жертвам политического террора». Активисты «Декоммунизации» выступают за устранение символов тоталитарного советского прошлого, в том числе за демонтаж памятников функционерам.

«Феликс Дзержинский — это убийца и тиран. Он ответственен за создание искусственного голода, за красный террор и массовые репрессии на территории России», — заявил студент ВШЭ Даниил Корнилов.

На месте памятника предлагается поставить мемориал в память о жертвах политических репрессий. Администрация ВШЭ на инициативу студентов пока не отреагировала.

Памятник установили в 1937 году на территории фабрики имени Дзержинского на Шаболовской улице. В 2010 году здание передали ВШЭ. Монумент решили сохранить.

Ранее активисты проекта «Декоммунизация» Евгений Сучков и Ольга Савченко бросили в бюст у могилы Иосифа Сталина в Москве по гвоздике и были задержаны. Во время акции они выкрикнули: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей».

Феликс Дзержинский — советский революционер и политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Вошел в историю благодаря управлению красным террором и сетью лагерей ГУЛАГ.

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