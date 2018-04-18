Алехину и Энтео наказали за запуск бумажных самолетиков на Лубянке

Судья Мещанского суда Москвы Юлия Мордвина назначила участнице Pussy Riot Марии Алехиной и православному активисту Дмитрию Энтео (Цорионову) по 100 часов обязательных работ за запуск бумажных самолетиков в здание ФСБ на Лубянке, передает корреспондент «Медиазоны».

Алехину и Энтео осудили за то, что их бумажные самолетики «засоряли проезжую часть, мешали движению» пешеходов и автомобилей. Их признали виновными в нарушении части 1 статьи 20.2.2 КоАП («Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, которое повлекло нарушение общественного порядка»).

В ходе заседания активистка отметила, что бросала самолетики в знак протеста против блокировки Telegram. По ее словам, это нарушило конституционные права граждан на переписку. Энтео напомнил, что в нацистском государстве людям запрещали общаться анонимно, и привел в пример арест писателя Александра Солженицына за критику Сталина в своих письмах. «Я не знал, что проснусь в стране, где сажают в клетку за то, что пускают самолетики», — добавил он.

17 апреля суд приговорил еще двух участниц акции — Юлию Костенко и Алину Музыченко — к 10 и 20 тысячам рублей штрафа соответственно. Всего 16 апреля у здания ФСБ было задержано 12 человек.

За предыдущую акцию на Лубянке судья Мордвина приговорила Алехину к 40 часам общественных работ за вывешенный на дверях здания ФСБ плакат с надписью «С днем рождения, палачи». Также Юлия Мордвина участвовала в рассмотрении апелляции на штраф в 800 тысяч рублей в отношении Telegram за отказ предоставлять ФСБ ключи шифрования.

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