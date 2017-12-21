Суд наказал Марию Алехину за поздравление ФСБ плакатом «С днем рождения, палачи»

Мещанский суд Москвы приговорил участницу Pussy Riot Марию Алехину к 40 часам общественных работ за вывешенный на дверях здания ФСБ на Лубянке транспарант с надписью «С днем рождения, палачи», сообщает «Медиазона». Дело задержанного вместе с ней фотографа Дениса Бочкарева еще не рассмотрено.

Ранее на Алехину и Бочкарева были составлены протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированной демонстрации, повлекшей создание помех доступу граждан к объектам транспортной или социальной инфраструктуры»). Наказание по ней предполагает штраф до 20 тысяч рублей, либо до 100 часов общественных работ, либо до 15 суток административного ареста.

20 декабря, в День работника органов безопасности и столетие создания ведомства, Алехина и другая участница Pussy Riot Ольга Борисова развернули баннер у входа в здание ФСБ на улице Большая Лубянка, а затем попытались привязать его к решеткам на дверях.

В итоге сотрудники службы и полиции задержали Алехину, Бочкарева и фотокорреспондента «Открытой России» Андрея Золотова. Последнего отпустили из отделения спустя пять часов без составления протокола. Остальные провели ночь в ОВД «Мещанский» в ожидании суда.

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