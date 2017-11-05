Более 50 участников несанкционированной акции задержали в Москве

Полиция задержала более 50 участников несанкционированной акции в районе Манежной площади в Москве. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщает ТАСС.

У многих задержанных были обнаружены запрещенные предметы: ножи, кастеты и травматическое оружие. Периметр Манежной площади был полностью перекрыт полицией, частично ограничены вход и выход на станциях метро «Охотный Ряд» и «Площадь Революции». Также в связи с репетицией торжественного марша в честь 76-й годовщины военного парада 1941 года закрыта для входа Красная площадь — на нее пропускают только по пригласительным билетам.

По сообщениям с Манежной площади, на ней собралось около 100 человек, которые не скандируют никаких лозунгов. Полиция проводит выборочные задержания после личного досмотра, задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Ранее лидер экстремистского движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников 5 ноября выйти на улицы в центре Москвы и выразить недоверие к властям.

26 октября красноярский краевой суд запретил деятельность движения «Артподготовка» на территории России и признал организацию экстремистской.