СМИ узнали о планах оппозиционера Мальцева попросить убежища во Франции

Саратовский политик Вячеслав Мальцев, сбежавший из России после обвинений в призывах к экстремизму, попросит политического убежища во Франции. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент оппозиционер находится в Париже. По его словам, изначально Мальцев планировал просить убежища во французском посольстве в Израиле, но понял, что там это будет сложнее. «Поэтому Мальцев принял решение лететь в Черногорию, а оттуда транзитом через Францию в Марокко», — пояснил источник, уточнив, что оппозиционер оказался в европейской стране нелегально.

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4 июля член оргкомитета движения «Новая Оппозиция» Денис Романов сообщил, что Вячеслав Мальцев покинул территорию России.

В июне Мальцеву дали 10 суток административного ареста за неповиновение законным требованиям полицейских на несанкционированной акции в центре Москвы 12 июня. Днем ранее в его доме в Подмосковье Следственный комитет проводил обыск в рамках уголовного дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В апреле оппозиционного активиста также арестовывали на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Тогда это было связано с несанкционированной акцией в Москве 26 марта.