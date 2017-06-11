Полиция провела обыск в доме Вячеслава Мальцева

В доме саратовского политика Вячеслава Мальцева в Московской области произведен обыск, он вместе с супругой доставлен в полицию. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает «Интерфакс».

Также был задержан соратник Мальцева Алексей Политиков. Член оргкомитета «Новой Оппозиции» Денис Романов сообщил агентству, что обыск проводил Следственный комитет в рамках уголовного дела по 318 статье УК РФ.

Обыск проводился в доме в Лохино Московской области, у всех находившихся на месте изъяли телефоны.

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В апреле Мальцева признали виновным в неповиновении требованиям полиции во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 26 марта на Тверской улице.

26 марта в ряде городов России прошли массовые мероприятия, некоторые из них не были согласованы с местными властями. На Тверской улице Москвы и прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 8-10 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Один полицейский пострадал.