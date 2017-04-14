Защита Мальцева рассказала о своих попытках выяснить его местонахождение

Адвокат пытается выяснить местонахождение задержанного в четверг, 13 апреля, в Саратове одного из лидеров партии ПАРНАС Вячеслава Мальцева. Об этом заявил РИА Новости в пятницу, 14 апреля, его защитник Сергей Бадамшин.

«Мне неизвестно [где сейчас находится Мальцев]. Его всю ночь возили по Москве, показывая приезжему достопримечательности. Протокол об административном правонарушении я не видел. Мне удалось лишь поговорить [с Мальцевым] по телефону», — сказал он.

Защитник планирует приехать в Тверской суд Москвы, где, как предполагается, будет рассматриваться административный материал в отношении Мальцева по статье 19.3 КоАП («Неповиновение полиции»).

Однако пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко сообщила «Ленте.ру» об отсутствии каких-либо документов по нему.

О своем задержании Мальцев сообщил 13 апреля. Для того чтобы проникнуть к нему в квартиру, полицейские вырезали дверь болгаркой. «Пытаются вскрыть квартиру, поэтому я всем сообщаю, что такой налет на меня совершается», — заявил он, транслируя происходящее с помощью камеры своего мобильного телефона на личном YouTube-канале.

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Суд санкционировал обыск в его квартире в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В самолете, который направлялся из Саратова в Москву, Мальцев перенес сердечный приступ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин считает, что его соратника задержали в связи с акциями протеста 26 марта.

В тот день в ряде городов России прошли массовые мероприятия, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная акция состоялась в центре Москвы. На Тверской улице и прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 8-10 тысяч человек. МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек. Один полицейский пострадал.