Школьники потребовали от Навального 10 тысяч евро

Группа школьников собралась возле одного из московских изоляторов временного содержания, требуя денег от оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Учащиеся напомнили, что Навальный обещал отсудить по 10 тысяч евро для каждого задержанного на антикоррупционных митингах, прошедших 26 марта в десятках городов России, и призвали его сдержать слово.

Самого Навального в этом изоляторе не было. Оппозиционер днем 10 апреля вышел на свободу из ОВД «Коньково», рассказал РИА Новости адвокат Вадим Кобзев. Предыдущие 15 суток он находился под административным арестом за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

За несколько дней до прошедших 26 марта акций Навальный написал в своем блоге, что поможет каждому, кого незаконно привлекут к ответственности за участие в митингах, составить жалобы в Европейский суд по правам человека. «Если полицейский будет так неосторожен, что задержит вас 26 марта, то обещаю отсудить для вас 10 тысяч евро», — подчеркнул он в Twitter.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные обещания косвенным подкупом молодежи. Так официальный представитель Кремля прокомментировал собственное высказывание о том, что некие лица обещали молодым людям денежные вознаграждения за участие в несанкционированной акции в Москве.

26 марта на Тверской улице в Москве состоялся несанкционированый массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек. Мероприятие не было согласовано с городскими властями: организаторам предлагались альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили. В результате на митинге были задержаны, по разным данным, от 600 до тысячи человек.