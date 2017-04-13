Суд арестовал четырех участников несанкционированного митинга в Москве

Басманный суд Москвы арестовал четырех участников несанкционированной акции, прошедшей 26 марта на Тверской улице. Об этом в четверг, 13 апреля, из зала суда сообщает корреспондент ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК.

Александр Шпаков 1977 года рождения, Станислав Зимовец 1985 года рождения, Юрий Кулий 1989 года рождения и Андрей Косых 1986 года рождения взяты под стражу до 12 июня. Им инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

Ранее 13 апреля стало известно, что сотрудники МВД в разных городах России задержали четверых активных участников несанкционированого массового мероприятия 26 марта на Тверской улице столицы. Позднее в четверг в Следственном комитете заявили, что всем им были предъявлены обвинения.

26 марта на Тверской улице в столице прошел несанкционированный массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек. Мероприятие не было согласовано с городскими властями: организаторам предлагались альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили. В результате на митинге были задержаны, по разным данным, от 600 до тысячи человек.

Во время акции один из ее участников нанес удар по голове сотруднику полиции. С черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован.