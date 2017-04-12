Навальный анонсировал митинги в День России

Оппозиционер Алексей Навальный в обращении на YouTube заявил о планах провести 12 июня, в День России, новые акции протеста.

«Я призываю всех патриотов страны вне зависимости от политических взглядов выйти на митинги против коррупции», — сказал он. Оппозиционер призвал «еще лучше подготовиться, подать заявки на мирные шествия в еще большем количестве городов, собрать еще больше народу».

10 апреля Навальный закончил отбывать 15-суточный арест, который был назначен ему за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в ходе акции протеста, состоявшейся в Москве 26 марта. В этот день на Тверской улице в столице прошел несанкционированный массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек.

Мероприятие не было согласовано с городскими властями: организаторам предлагались альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили. В результате на митинге были задержаны, по разным данным, от 600 до тысячи человек.