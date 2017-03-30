Путин прокомментировал несанкционированные митинги

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым использование несанкционированных акций протеста для самопиара в преддверии избирательной кампании. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Международном арктическом форуме в Архангельске, передает «Интерфакс» в четверг, 30 марта.

«Я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что несанкционированные акции протеста привели к «арабской весне» (в результате нее государственные перевороты произошли в ряде стран, в том числе Тунисе, Египте и Йемене — прим. «Ленты.ру») и смене власти в Киеве. «В какой хаос погрузили эти события нашего соседа, Украину, мы тоже хорошо знаем», — цитирует президента РИА Новости.

Заявления западных стран в связи с акциями протеста, прошедшими в ряде российских городов 26 марта, политизированы и призваны оказать «какое-то давление на внутриполитическую жизнь в стране», подчеркнул Путин. Он также отметил, что призывы освободить задержанных в ходе митингов делаются на фоне того, как в Париже полиция жестоко обходится с протестующими против убийства гражданина китайского происхождения.

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Вместе с тем, как отмечает «Интерфакс», российский лидер подчеркнул, что позитивно воспринимает внимание граждан к проблеме коррупции. «Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности», — отметил он.

В воскресенье, 26 марта, оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его сторонники провели несанкционированное шествие в центре Москвы. Несогласованные с властями акции прошли еще в ряде городов России. В столице, по официальной информации, в митинге участвовали около семи-восьми тысяч человек. По данным главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, которые приводило РИА Новости, полиция задержала более 600 человек. В Евросоюзе и США осудили задержания.