Мосгорсуд оставил Навального под арестом

Мосгорсуд признал законным административный арест оппозиционера Алексея Навального на 15 суток за неповиновение полиции на несанкционированной акции в центре Москвы, передает РИА Новости.

Он просил суд отменить наказание, так как «нет времени сидеть 15 суток». Кроме того, Навальный заявил, что не считает себя виновным.

В суде выступил командир взвода полиции Сергей Головков, который рассказал об обстоятельствах задержания оппозиционера.

Он заметил «гражданина, который с группой граждан двигался в сторону Пушкинской», и подошел к нему. Представившись и, предъявив документы, полицейский попросил Навального «прекратить противоправную деятельность и проследовать в служебный автотранспорт». Однако, оппозиционер отказался, оттолкнул его и стал сопротивляться «руками и ногами». Его также отбивали сторонники.

27 марта Тверской районный суд арестовал Навального на 15 суток по статье 19.3 КоАП («Неповиновение полиции»). Его также оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию массового пребывания людей в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП).

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В воскресенье, 26 марта, в районе Тверской улицы прошел несанкционированный митинг, организованный Навальным и его сторонниками. По официальной информации в мероприятии приняли участие до восьми тысяч человек.

Полиция задержала, по разным данным, от 600 до тысячи человек, включая Навального. В ходе акции один из полицейских получил черепно-мозговую травму. Как заявили в пресс-службе столичного главка МВД 27 марта, большинство задержанных отпустили.

По данным Тверского и Мещанского судов столицы, куда были переданы на рассмотрения 86 административных дел, 40 нарушителям были назначены аресты, троим штраф. Остальные дела либо отложены либо еще не рассмотрены. Три дела судьи вернули полиции для устранения нарушений.

Также к административной ответственности были привлечены сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, который вел онлайн-трансляцию акции с Тверской улицы. В их числе Леонид Волков за неповиновение полиции получил 10 суток ареста.

Власти Москвы отказались согласовывать антикоррупционное шествие по Тверской, а также митинг на улице Охотный Ряд и предлагали альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино, однако организаторы акции отказались от них.

Подобные акции в воскресенье прошли во многих городах страны.