Соратнику Навального дали 10 суток ареста

Глава избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков получил 10 суток ареста за неповиновение полиции. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает ТАСС.

Суд признал Волкова виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Согласно протоколу, составленному 26 марта, оппозиционер отказался покинуть помещение ФБК по требованию стражей порядка, когда в здании проводилась эвакуация из-за сообщения о готовящемся взрыве. Информация об угрозе не подтвердилась.

Как сообщает «Интерфакс», суд также рассмотрел административные протоколы по той же статье, составленные в отношении нескольких из 17 задержанных накануне в офисе ФБК. Так, сотрудница «Мемориала» Екатерина Мельникова была отправлена под арест на семь суток, а работницу фонда Марию Захарову оштрафовали на тысячу рублей. О решении в отношении остальных задержанных не сообщается.

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26 марта полиция пришла в офис ФБК, где Волков вел интернет-трансляцию антикоррупционных акций протеста, проходивших в этот день в ряде городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Сам соратник Навального утверждал, что ему задавали вопросы о «согласованности» трансляции и о том, точно ли в ней не звучали экстремистские призывы. Одновременно сообщалось, что в правоохранительные органы поступил звонок о минировании бизнес-центра, в котором располагается офис ФБК. По словам Волкова, после этого в здании выключили свет.

На несогласованное шествие против коррупции в центре Москвы, по оценкам полиции, вышли порядка восьми тысяч человек. Более 500, в том числе Навальный, были задержаны. 27 марта Тверской суд столицы признал оппозиционера виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и арестовал его на 15 суток. Кроме того, его оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной массовой акции.

Власти города предлагали провести митинг на альтернативных площадках в Сокольниках и Марьино, но организаторы отказались.