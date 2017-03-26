В офис учрежденного Навальным Фонда борьбы с коррупцией пришла полиция

В офис Фонда борьбы с коррупцией, учрежденного политиком Алексеем Навальным, пришла полиция. Об этом сообщил РИА Новости руководитель московского отделения незарегистрированной Партии прогресса.

Один из соратников Навального Леонид Волков, ведший интернет-трансляцию антикоррупционных акций протеста 26 марта, в своем микроблоге в Twitter подтвердил визит полиции в фонд. Он утверждает, что полицейские задавали ему вопросы о «согласованности» трансляции и о том, точно ли в ней не звучали экстремистские призывы.

Ранее в полицию поступил звонок о минировании бизнес-центра, в котором располагается офис фонда. По словам Волкова, после этого в здании выключили свет.

Не разрешенное властями шествие, посвященное борьбе с коррупцией, началось в Москве в 14:00. Участники акции сообщают о массовых задержаниях, в том числе задержан был и организатор мероприятия Алексей Навальный. ГУВД Москвы оценило численность протестующих в 7-8 тысяч человек.

Навальный подавал заявку на проведения шествия по Тверской, однако городские власти отказали ему, предложив альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино. Организаторы отказались от предложенных вариантов и выразили намерение выйти на Тверскую улицу.

Разъяснение относительно недопустимости проведения несогласованного мероприятия опубликовано на сайте Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.