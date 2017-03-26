Полиция сообщила о распылении раздражающего газа на Пушкинской площади в Москве

Московская полиция устанавливает причастных к распылению газа раздражающего действия на Пушкинской площади. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного главка МВД.

«При проведении несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы неизвестными лицами на Пушкинской площади был распылен газ раздражающего действия. В настоящее время полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяние», — гласит сообщение.

Антикоррупционное шествие в районе Тверской улицы Москвы началось в 14:00 мск. Участники акции сообщают о массовых задержаниях, в том числе задержан и организатор мероприятия, оппозиционер Алексей Навальный. ГУВД Москвы оценило число собравшихся в 7-8 тысяч человек.

Заявку на проведение мероприятия в центре столицы подавал Навальный, однако городские власти отказали ему, предложив альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино. Тем не менее организаторы акции отказались от предложенных вариантов и выразили намерение выйти на Тверскую улицу.

Разъяснение относительно недопустимости проведения несогласованного мероприятия опубликовано на сайте Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.