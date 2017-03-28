СПЧ запросил у полиции информацию о числе задержанных на митинге в Москве

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил в столичное управление МВД просьбу предоставить информацию о числе задержанных во время несогласованного митинга против коррупции, состоявшегося в центре Москвы 26 марта. Об этом во вторник, 28 марта, говорится на сайте СПЧ.

В сообщении указано, что на акции присутствовал наблюдатель от организации Андрей Бабушкин — председатель постоянной комиссии по содействию ОНК (общественная наблюдательная комиссия), реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений. Правозащитник насчитал порядка 30-35 тысяч человек, пришедших на мероприятие.

«Он отмечал, что полиция вела себя в основном правильно. Таких случаев, чтобы кого-то били или применяли неспровоцированное насилие, он лично не видел, хотя некоторые жалобы на это были, и руководству ГУ МВД они были доведены», — подчеркивается в сообщении СПЧ.

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Несанкционированная акция против коррупции, одним из организаторов которой выступил оппозиционер Алексей Навальный, прошла на Тверской улице в Москве 26 марта. По оценкам полиции, в ней приняли участие порядка восьми тысяч человек. Свыше 500 из них, включая самого политика, были задержаны.

27 марта Тверской суд столицы признал Навального виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и арестовал его на 15 суток. Также его оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной массовой акции.

Власти города предлагали провести митинг на альтернативных площадках в Сокольниках и Марьино, но организаторы отказались.