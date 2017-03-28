Большинство россиян отказались мириться с коррупцией во власти

Большинство россиян (89 процентов) считают недопустимой коррупцию в органах власти. Спокойно к этому явлению относятся только пять процентов граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», представленные «Интерфаксом» во вторник, 28 марта.

К взяточничеству на бытовом уровне негативно относятся 74 процента респондентов, тогда как четверть (25 процентов) опрошенных не против такого метода решения проблем.

Около 79 процентов граждан уверены, что в России органы власти поражены коррупцией полностью или в значительной мере, еще 13 процентов считают, что на высшем уровне коррупция присутствует в незначительной мере, а 1 процент участников опроса практически не увидел ее проявлений. По мнению 43 процентов россиян, ситуация по сравнению с началом 2000-х годов не изменилась. Позитивные изменения заметили 15 процентов опрошенных, еще треть отметила увеличение случаев взяточничества.

Опрос проводился со 2 по 6 марта. В нем приняли участие 1600 человек в 48 регионах России.

26 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, Краснодаре и других российских городах прошли акции протеста, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. В некоторых городах митинги не были согласованы с властями и сопровождались массовыми задержаниями.

Мероприятия состоялись под антикоррупционными лозунгами: организаторы требовали разбирательства по следам расследования ФБК, в котором шла речь о якобы связанных с главой российского правительства Дмитрием Медведевым благотворительных фондах и их многомиллиардных активах. В Кремле эти материалы назвали «примером творчества осужденного гражданина».