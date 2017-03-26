Участники митинга против коррупции в Петербурге бросили дымовую шашку

Неизвестные бросили в толпу дымовую шашку на митинге против коррупции в Санкт-Петербурге. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент «Эха Москвы» Арсений Веснин. По словам журналиста, полицейские в происходящее не вмешиваются.

Несанкционированная акция проходит в воскресенье, 26 марта, на Марсовом поле. Власти города отказали организаторам в проведении мероприятия на этой площади в центре города в связи с тем, что там был запланирован митинг по защите и возрождению традиционных культурных и семейных ценностей. Им предложили альтернативную площадку — Митрофаньевское шоссе на юге Петербурга. Этот вариант организаторов не устроил, и они, как пишет «Фонтанка», просто присоединились к демонстрантам на Марсовом.

Данные о численности участников акции разнятся. «Деловой Петербург» приводит цифры от 6 до 10 тысяч человек.

Аналогичные акции против коррупции 26 марта проходят в ряде городов России. Некоторые из них согласованы, некоторые — нет. Так, в Москве несанкционированная акция, организатором которой выступил оппозиционер Алексей Навальный, началась в 14:00 на Тверской улице. Сообщается о массовых задержаниях участников, в том числе и организатора мероприятия оппозиционера Алексея Навального. Полицейские предлагают демонстрантам переместиться на согласованную площадку в Сокольниках.