Адвокат Навального обжаловала его арест

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала его арест на 15 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу 31 марта.

27 марта Тверской районный суд арестовал Навального на 15 суток за неповиновение полицейскому (статья 19.3 КоАП). Также оппозиционер был оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию массового пребывания людей в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП).

В воскресенье, 26 марта, в районе Тверской улицы, по официальной информации, до восьми тысяч человек (30 тысяч, по неофициальной) собрались на несанкционированное массовое мероприятие, организованное Навальным и его сторонниками. Задержали, по разным данным, от 600 до тысячи человек, включая Навального. В ходе акции один из полицейских получил черепно-мозговую травму. Как заявили в пресс-службе столичного главка МВД 27 марта, большинство задержанных отпустили.

Власти Москвы отказались согласовывать антикоррупционное шествие по Тверской, а также митинг на улице Охотный Ряд и предлагали альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино, однако организаторы акции отказались от них.

Подобные акции в воскресенье прошли во многих городах страны.