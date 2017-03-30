В СПЧ собрались подготовить доклад для Путина о несанкционированных митингах

В Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планируется подготовить доклад для главы государства о несанкционированных акциях в Москве, которые состоялись в минувшее воскресенье. Об этом сообщил глава комисии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности, журналист Николай Сванидзе, пишет ТАСС.

«Решили, что будем проводить расследование событий 26 марта силами комиссии в расширенном составе, и конечным итогом должен стать доклад главе государства», — отметил Сванидзе. Он пояснил, что в заседании, на котором было принято решение о подготовке доклада, участвовала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Сванидзе добавил, что комиссия намерена запросить в мэрии Москвы документы, связанные с отказом в согласовании шествия, а также изучить материалы, касающиеся задержания граждан. «Призывы к выходу на несогласованную акцию мы тоже изучим», — заверил Сванидзе.

Комментируя прошедшие акции, вице-спикер Госдумы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов подчеркнул, что во многих регионах, в том числе и в Москве, были согласованные места для проведения акций. «Другой вопрос, что организаторы митинга в столице пошли на сознательное обострение, игнорировав нормы безопасности, еще и втягивая в это несовершеннолетних», — сказал Неверов.

По его словам, среди митингующих «было много студентов из престижных вузов, детей из семей, которые живут в достатке». «И у них это массовое мероприятие вызвало интерес: хочется того, что на молодежном сленге называют "движухой"», — заключил вице-спикер ГД.

Несанкционированная акция против коррупции, одним из организаторов которой выступил ФБК, прошла на Тверской улице в Москве 26 марта. По оценкам полиции, в ней приняли участие порядка восьми тысяч человек. Сообщалось о задержании нескольких сотен человек.

Столичные власти не согласовали шествие на Тверской и предложили другие площадки для митинга, в том числе Гайд-парк в Сокольниках или улицу Перерва на юго-востоке Москвы. Тем не менее, организаторы приняли решение проводить акцию в центре города.