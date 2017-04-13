Полиция задержала одного из лидеров партии ПАРНАС

Один из лидеров партии ПАРНАС Вячеслав Мальцев задержан в Саратове в своей квартире. Об этом оппозиционный политик сообщил на личном YouTube-канале.

Для того чтобы проникнуть внутрь, полицейские вырезали дверь болгаркой. «Пытаются вскрыть квартиру, поэтому я всем сообщаю, что такой налет на меня совершается», — заявил Мальцев, который транслировал происходящее с камеры своего мобильного телефона.

Также он зафиксировал обыск жилого помещения, который проводился на основании постановления Басманного районного суда Москвы.

В СУ СКР ГУ МВД области «Интерфаксу» отказались комментировать задержание политика.

На прошедших в сентябре 2016 года выборах в Госдуму Мальцев выдвигался по партийному списку ПАРНАС. В ходе дебатов в эфире федеральных каналов он, в частности, выступал с резкой критикой в адрес руководства страны и призывал к революции.

ПАРНАС была сформирована в ноябре 1990 года на базе части движения «Демократическая платформа». Лидером политической силы является Михаил Касьянов.