Мальцева арестовали на 15 суток

Одному из лидеров партии ПАРНАС Вячеславу Мальцеву назначили 15 суток административного ареста. Об этом сообщает в пятницу, 14 апреля, корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы.

Оппозиционера признали виновным в неповиновении требованиям полиции во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 26 марта на Тверской улице.

В тот день в отношении Мальцева был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Как следует из материалов дела, во время мероприятия он не отреагировал на требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия, после чего ему было предложено проследовать в служебный транспорт. Но Мальцев в ответ стал сопротивляться, размахивать руками и отталкивать полицейских.

В суде он опроверг свое участие в акции, заявив, что просто гулял по Тверской улице с товарищами.

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О своем задержании Мальцев сообщил 13 апреля. Он транслировал на личном YouTube-канале как полицейские вырезали дверь болгаркой в его саратовскую квартиру. «Пытаются вскрыть квартиру, поэтому я всем сообщаю, что такой налет на меня совершается», — заявлял он. Затем с санкции суда в его квартире прошел обыск в рамках уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

После задержания Мальцева доставили самолетом в Москву. По дороге у него случился сердечный приступ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

26 марта в ряде городов России прошли массовые мероприятия, некоторые из них не были согласованы с местными властями. На Тверской улице Москвы и прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 8-10 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Один полицейский пострадал.