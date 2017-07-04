Мальцев покинул Россию после возбужденного уголовного дела

Саратовский политик Вячеслав Мальцев покинул территорию России после того, как в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Интерфаксу» член оргкомитета движения «Новая Оппозиция» Денис Романов во вторник, 4 июля.

«Мальцев сейчас за границей находится, на него завели уголовное дело за создание экстремистского сообщества "Артподготовка"», — заявил он. Романов рассказал, что политик пытался уехать в Молдавию через Украину, однако его не пропустили на украинскую территорию. Активист уже пересек российскую границу, однако где находится в данный момент — неизвестно.

В беседе с ТАСС представитель «Новой Оппозиции» добавил, что Мальцев позже сообщит о том, куда уехал.

Официально о возбуждении дела в отношении политика за создание экстремистского сообщества не сообщалось.

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В июне Мальцеву дали 10 суток административного ареста за неповиновение законным требованиям полицейских на несанкционированной акции в центре Москвы 12 июня. Днем ранее в его доме в Подмосковье Следственный комитет проводил обыск в рамках уголовного дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В апреле оппозиционного активиста также арестовывали на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Тогда это было связано с несанкционированной акцией в Москве 26 марта.