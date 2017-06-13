Мальцеву дали десять суток ареста за сопротивление полиции на акции 12 июня

В Москве на десять суток арестован саратовский политик Вячеслав Мальцев, сообщили ТАСС во вторник, 13 июня, в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Мальцева признали виновным в неповиновении законным требованиям полицейских (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ) на несанкционированной акции в центре столицы 12 июня.

Кадры задержания политика в тот момент, когда он сел в такси, опубликованы на YouTube.

Ранее во вторник сообщалось об аресте на 15 суток за аналогичное правонарушение оппозиционера Ильи Яшина. Один из задерживавших мужчину полицейских пояснил, что тот, «встав на клумбу, находился в группе лиц, мешавших проходу граждан». Такой же срок и по той же статье КоАП получил активист Марк Гальперин.

Политику Алексею Навальному назначили наказание в виде 30 суток ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

12 июня в Москве и во многих других городах страны прошли митинги против коррупции. В столице согласованная с властями акция должна была пройти на проспекте Сахарова. Однако Навальный призвал участников мероприятия выйти на Тверскую улицу, где в тот момент проходили праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. По данным МВД, по итогам несанкционированной акции были задержаны 150 человек.