В Кремле прокомментировали прошедшие в России протестные акции

Протестные акции не представляют опасности для Кремля, однако провокационные действия на несогласованных митингах несут угрозу гражданам. Об этом во вторник, 13 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. (...) Это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию», — сказал Песков, комментируя публикации в западных СМИ, осудившие задержание участников акций протеста, прошедших в ряде российских городов 12 июня.