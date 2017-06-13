Белый дом осудил задержание участников акций протеста в России

Вашингтон осудил задержание участников акций протеста, прошедших 12 июня в России. Об этом, как сообщает Reuters, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«США решительно осуждают задержание сотен мирных протестующих по всей России. Задержание мирных протестующих, правозащитников и журналистов противоречит основным демократическим ценностям», — цитирует агентство Спайсера.

Пресс-секретарь заявил, что Вашингтон будет следить за ситуацией и призывает правительство России немедленно освободить всех задержанных.

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12 июня в Москве на Тверской улице прошла несогласованная с властями антикоррупционная акция сторонников оппозиции. В этот же день там проходил фестиваль реконструкции «Времена и эпохи», из-за чего часть улицы была перекрыта и сделана пешеходной. Демонстранты стали приходить туда после призыва Алексея Навального.

По данным мэрии, на Тверскую улицу пришли около пяти тысяч сторонников оппозиции, 150 из них были задержаны.

Параллельно с событиями на Тверской на проспекте Сахарова проходил санкционированный мэрией митинг, который был организован соратниками Навального. По информации МВД, в нем приняли участие около 1,8 тысячи человек. Помимо этого, 12 июня антикоррупционные акции прошли в десятках городов по всей России.