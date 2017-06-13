Навальный получил 30 суток ареста

Симоновский суд Москвы назначил политику Алексею Навальному наказание в виде 30 суток административного ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает «Интерфакс».

Навального признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации»). Суд посчитал несостоятельными доводы адвокатов Навального, которые просили прекратить производство по делу из-за отсутствия в его действиях состава инкриминируемого ему правонарушения.

12 июня в Москве на Тверской улице прошла несогласованная с властями антикоррупционная акция сторонников оппозиции. В этот же день там проходил фестиваль реконструкции «Времена и эпохи», из-за чего часть улицы была перекрыта и сделана пешеходной. Демонстранты стали приходить туда после призыва Алексея Навального.

Сам оппозиционер в мероприятии не участвовал, поскольку был задержан на выходе из своего дома. В полиции сообщили, что оппозиционеру вменялись два административных правонарушения: повторное нарушение правил организации митингов и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Параллельно с событиями на Тверской на проспекте Сахарова проходил санкционированный мэрией митинг, который был организован соратниками Навального. По информации МВД, в нем приняли участие около 1,8 тысячи человек. Помимо этого, 12 июня антикоррупционные акции прошли в десятках городов по всей России.