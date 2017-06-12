МВД отчиталось о задержании 150 человек после акции на Тверской

После прошедшей на Тверской улице в Москве несанкционированной акции оппозиции задержаны 150 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

Правонарушители доставлены в органы внутренних дел для разбирательства.

По данным МВД, которые приводит «Интерфакс», в акции поучаствовали порядка 4,5 тысячи человек, по подсчетам столичной мэрии — не более пяти тысяч.

Изначально митинг должен был пройти в согласованном с властями месте — на проспекте Сахарова (в итоге там состоялась санкционированная акция, на которую, по информации полиции, пришли 1,8 тысячи человек). Однако в ночь на 12 июня оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, часть которой была перекрыта и сделана пешеходной для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Сам политик не участвовал в демонстрациях, поскольку был задержан на выходе из своего дома.

Помимо этого, 12 июня антикоррупционные акции прошли в десятках городов по всей стране.