Мэрия Москвы назвала число участников митинга на Тверской

В несанкционированном митинге оппозиции на Тверской улице в Москве участвовали не более пяти тысяч человек. Такие данные, как сообщает «Интерфакс», привел глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

По его словам, акция пресечена. «На этот час ситуация полностью под контролем [властей]», — сказал чиновник.

Задержаны, по разным подсчетам, от 200 до 700 демонстрантов. Официальная информация по этому поводу пока не поступала.

Не обошлось без инцидентов: один из участников митинга распылил газ из перцового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии, в результате чего силовик получил ожог глаза. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, нарушителя вскоре задержали.

Несогласованная с властями антикоррупционная акция на Тверской началась около полудня 12 июня. В этот же день там проходил фестиваль реконструкции «Времена и эпохи. Собрание», из-за чего часть улицы была перекрыта и сделана пешеходной.