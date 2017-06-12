Власти Москвы решили пресечь попытку устроить митинг на Тверской

Московская полиция проводит мероприятия по пресечению попытки устроить несанкционированный митинг в центре города. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Сторонники оппозиционера Алексея Навального пошли на откровенную провокацию, они собрались в центре столицы и выкрикивают лозунги», — сказал он.

Сам Навальный, призывавший своих сторонников выйти на Тверскую улицу вместо проспекта Сахарова, где власти разрешили провести акцию, был задержан в подъезде своего дома. Политику вменяются два правонарушения: повторное нарушение правил организации митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП). На оппозиционера составят административные протоколы.

Несанкционированный митинг на Тверской начался около полудня 12 июня, там же сейчас проходит фестиваль реконструкции «Времена и эпохи. Собрание», в рамках которого на улице появились баррикады и противотанковые заграждения. Одновременно на проспекте Сахарова проходит согласованная с московской мэрией антикоррупционная акция.