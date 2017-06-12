Сторонникам оппозиции в Москве разрешили гулять по Тверской без плакатов

Столичная полиция не станет препятствовать прогулкам сторонников оппозиции на Тверской улице, если они обойдутся без транспарантов и лозунгов. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он напомнил, что в понедельник на Тверской проводятся праздничные мероприятия в честь Дня России.

«Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет хорошо. Если они станут проявлять "особые" чувства, полиция может их заметить», — пояснил Черников.

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В беседе с «Интерфаксом» он посоветовал гражданам воздержаться от участия в несогласованных митингах, так как сотрудники правопорядка применят к ним строгие меры.

Проведение акции оппозиционеров, приуроченной ко Дню России, согласовано на проспекте Сахарова. Предполагалось, что в ней также примут участие противники реновации. В ночь на 12 июня организаторы митинга заявили о переносе акции на Тверскую улицу.