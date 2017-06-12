Городские власти назвали намерение оппозиционеров перенести митинг провокацией

Намерение сторонников оппозиции перенести акцию, приуроченную ко Дню России с проспекта Сахарова на Тверскую улицу — провокация. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, передает «Интерфакс».

«Надеемся, что все пройдет без каких-либо провокаций, хотя действия организаторов уже носят провокационный характер», — заявил чиновник. «То, что мы готовы к любому развитию событий, не должно вызывать сомнений, порядок будет обеспечен», — добавил он.

Решение оппозиционеров провести акцию не там, где она была согласована, по словам Черникова, «сложно комментировать с точки зрения здравого смысла». Он уточнил, что на проспекте Сахарова все готово к митингу, с полуночи там должен был начаться монтаж сцены, однако этого не происходит.

В столичном правительстве агентству сообщили, что организатор акции Роман Рубанов не извещал мэрию об отзыве заявки.

В свою очередь организатор акции против реновации, которая должна была стать частью митинга сторонников оппозиции, Юлия Галямина написала на своей странице в Facebook, что не намерена уходить с проспекта Сахарова. Она уточнила, что считает такой подход неэтичным. «Я считаю, что нельзя поступать с людьми как с солдатами, которые по звонку меняют один тип акции на другой (...) Людей надо уважать. Даже тех, кто, по твоему мнению, недостаточно радикален (...) Хочешь проводить радикальную акцию — объявляй и проводи (...) Но менять формат посреди ночи — не очень уважительно к людям», — пояснила она. Галямина уточнила, что планирует присутствовать на обеих акциях.

Проведение акции оппозиционеров, приуроченной ко Дню России, было согласовано на проспекте Сахарова. Планировалось, что в ней также примут участие противники реновации. Однако в ночь на 12 июня организаторы митинга заявили о переносе акции на Тверскую улицу.