Полиция предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции в Москве

В столичной полиции предупредили о возможных провокациях на митинге оппозиции в Москве, который пройдет 12 июня на проспекте Академика Сахарова. Об этом «Интерфаксу» в субботу, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Речь, по словам представителей ведомства, может, в частности, идти о применении перцовых газовых баллончиков «людьми в полумасках».

«Полиция будет жестко реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан. Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий», — заявил собеседник агентства.

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7 июня московские власти согласовали на 12 июня проведение митинга против коррупции на проспекте Академика Сахарова. Заявку подавал представитель Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным. Заявленная численность участников мероприятия, которое запланировано на 13:30 — 16:00 мск, составляет 15 тысяч человек.

31 мая мэрия Москвы отказалась согласовывать аналогичную заявку от Навального из-за того, что оппозиционер ранее привлекался к административной ответственности.

26 марта на Тверской улице в Москве прошел митинг против коррупции, организованный Навальным и ФБК. Он не был согласован с властями. Участие в мероприятии приняли около 8-10 тысяч человек. Задержаны были от 600 до 1000 человек. Аналогичные акции прошли в тот же день в десятках городов по всей России, ряд из них также не был санкционирован.