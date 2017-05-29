Навальный подал заявку на проведение акции 12 июня

Оппозиционер Алексей Навальный подал в московскую мэрию заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня. Об этом он сообщил на своем сайте.

В опубликованном Навальным уведомлении о проведении публичного мероприятия говорится о планах устроить шествие от площади Тверская застава до улицы Охотный ряд, а также о митинге после марша. Время — с 14:00 до 17:00, заявленное число участников — до 15 тысяч человек.

«На настоящий момент об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны», — утверждает оппозиционер.

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26 марта во многих российских городах прошли акции протеста против коррупции. В некоторых они не были согласованы с властями. Так, в Москве мэрия отказалась санкционировать шествие по Тверской, а также митинг на улице Охотный Ряд — организаторам предлагались альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино, однако они отказались. В итоге в районе Тверской улицы, по официальной информации, собрались до восьми тысяч человек (30 тысяч, по неофициальной). Задержали, по разным данным, от 600 до тысячи человек, включая Навального (его потом арестовали на 15 суток и оштрафовали). На следующий день большинство задержанных были отпущены.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в России, в частности, Кубка конфедераций 2017 года. Особый режим, который вводится с 1 июня по 12 июля, касается тех субъектов РФ, где расположены предназначенные для соревнований объекты (матчи пройдут в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге). Согласно документу, в данный период митинги, шествия и демонстрации, которые не связаны со спортивными событиями, там должны проводиться с разрешения местных властей по согласованию с МВД и «органами безопасности».