СМИ узнали о советах самарским учителям говорить с детьми о вреде оппозиции

Преподаватели самарских школ и средних специальных учебных заведений получили рекомендации от областного министерства образования «об усилении антиэкстремистской и патриотической агитации среди учеников». С документом ознакомилась «Новая газета».

В частности, пишет издание, педагогов попросили говорить учащимся о вредительской деятельности Алексея Навального, утверждая, что оппозиция преступна и разрушает устои государства.

Кроме того, как указано в рекомендациях, «особенно важно не допустить участия молодежи в оппозиционном митинге 12 июня». Преподаватели должны обратить внимание учащихся на то, что протестная активность носит временный характер, а также обсудить с учениками формы противодействия экстремизму.

По информации газеты, участковых уполномоченных обязали посещать школы, колледжи, техникумы и предупреждать педсостав об ответственности в случае, если на митинге 12 июня задержат их учеников. Старшеклассников предупреждают, что у пришедших на акцию будут не только проблемы с поступлением в вузы, но и с родителями, у которых возникнут неприятности на службе, особенно, если они работают в бюджетной сфере.

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Ранее Навальный призвал жителей страны в их городах выйти на антикоррупционную акцию 12 июня — в День России. Протестная акция в Самаре пока не согласована местными властями, отмечает «Новая газета».

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в России, в частности, Кубка конфедераций 2017 года. Особый режим, который вводится с 1 июня по 12 июля, касается тех субъектов РФ, где расположены предназначенные для соревнований объекты (матчи пройдут в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге). Согласно документу, в данный период митинги, шествия и демонстрации, которые не связаны со спортивными событиями, там должны проводиться с разрешения местных властей по согласованию с МВД и «органами безопасности».

По закону «Об образовании», педагогическим работникам запрещается заниматься политической агитацией, принуждением обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них.