Томского учителя отчитали за лекцию о ведущем в ад либерализме

Преподаватель томской Русской классической гимназии №2, который прочитал ученикам лекцию о вреде либерализма после митингов 26 марта, получил дисциплинарное взыскание. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Установлено, что руководство гимназии создало комиссию для проверки учебно-воспитательной работы данного педагога», — сообщили агентству в прокуратуре Советского района города.

Там добавили, что «за нарушение должностной инструкции, срыв урока, нарушения профессиональной этики, некорректного поведения учителя по отношению к учащимся приказом директора педагогу объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания».

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Прокуратура не стала принимать каких-либо дополнительных мер по отношению к нему.

В марте появилась видеозапись с урока, который вел учитель истории и ОБЖ Виталий Хованский. Он рассказал гимназистам о вреде либерализма, который «ведет человечество в ад». В частности, он утверждал, что либералы под личиной плюрализма и свободы способствуют деградации человека как вида, а также заявил, что «либерализм и фашизм — два сапога пара».

Видео: Телекомпания ТВ2 / YouTube

Другой томский преподаватель — Николай Пичкуров, который работает на кафедре общей и экспериментальной физики Томского госуниверситета, назвал студентов «фриками» за участие в антикоррупционном митинге 26 марта. По его словам, которые приводит ТВ-2, воруют везде, и к этому надо относиться поспокойнее.

26 марта в ряде регионов России прошли митинги против коррупции. Например, в Томске в акции приняли участие до полутора тысяч человек, передает «Тайга.инфо». В некоторых городах, в частности в Москве, эти протестные мероприятия не были санкционированы властями. Сообщалось о массовых задержаниях их участников.

По закону «Об образовании», педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них.