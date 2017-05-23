Вуз прояснил судьбу задавшего студентам реферат об угрозе либерализма педагога

В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) рассказали, что преподавателя, который дал студентам задание написать реферат об угрозе либерализма, не уволят. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявили в пресс-службе университета.

«С ним побеседуют и выяснят подробности. Учебный план при необходимости будет скорректирован. При этом позиция преподавателя не является позицией всего университета. Транслировать свою субъективную позицию в рамках преподавания — это личная ответственность человека», — отметили в вузе.

В данном случае администрация УрГПУ проанализирует предложенные педагогом Сергеем Майфатом темы для рефератов, чтобы понять, как выстроены акценты. «Сейчас нам предстоит выяснить, если эта тема ("Либерализм как новая угроза безопасности жизни человека") в программе, была ли она утверждена на кафедре», — добавили в пресс-службе.

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В то же время первый проректор по учебной работе вуза Светлана Минюрова отметила, что университет не занимается политической пропагандой.

22 мая сам Майфат заявил NDNews.ru, что либеральные ценности, и в особенности толерантность, несут серьезную угрозу для страны. При этом он признал, что в учебном плане подобного рода темы не предусмотрены, делать рефераты предлагалось добровольно, и пока ни один учащийся работу не выполнил. В свою очередь в пресс-службе УрГПУ отмечали: «Рефераты пишут только те студенты, которые отсутствовали на занятиях. Задание (...) получили только трое студентов в рамках раздела "Чрезвычайные ситуации социального характера" (дисциплина "Безопасность жизнедеятельности")». В вузе подчеркнули, что доклады на упомянутую тему используют как альтернативу индивидуальной работе с учащимися с «хвостами».

В апреле сообщалось, что дисциплинарное взыскание получил учитель истории и ОБЖ в томской Русской классической гимназии №2, прочитавший ученикам лекцию о вреде либерализма, который «ведет человечество в ад». Была также информация, что преподаватель с кафедры общей и экспериментальной физики Томского госуниверситета назвал студентов «фриками» за участие в антикоррупционной акции 26 марта.

По закону «Об образовании», педагогическим работникам запрещается заниматься политической агитацией, принуждением обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них.

