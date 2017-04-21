В Кремле прокомментировали ролики о Навальном-Гитлере

В Кремле допускают, что авторами дискредитирующих Алексея Навального роликов могут быть сторонники оппозиционера. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать видео, а также утверждения о том, что за созданием подобных материалов стоит администрация главы государства.

По словам чиновника, Кремль «такими делами не занимается». «Палитра мнений на этот счет достаточно обширная, есть аргументированная точка зрения, что упомянутые граждане сами могут стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом, зачем и для кого это нужно», — отметил Песков.

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Ранее в апреле в интернете появилось видео под названием «Гитлер 1945 / Навальный 2018 — Можем повторить!», в котором российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией сравнивается с лидером нацистской Германии. У ролика уже два миллиона просмотров. Кроме того, сайт «ПроВладимир» узнал, что в актовом зале Владимирского государственного университета студентам показали другой фильм о Навальном, выставляющий его в негативном свете.

При этом в ряде СМИ со ссылкой на источники сообщалось, что появление дискредитирующих материалов о Навальном — часть кампании по формированию его негативного образа перед выборами президента 2018 года.

По закону, избранный глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о соответствующем намерении. Зато такие планы есть у руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, бизнесмена Сергея Полонского, находящегося под стражей по делу о мошенничестве, и у барнаульского кота Барсика. Участие Навального, также заявившего о президентских амбициях, под вопросом из-за условного срока по делу «Кировлеса».