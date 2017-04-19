Медведев предостерег от превращения политической борьбы в войну

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев призвал не допустить превращения политической борьбы в войну в ходе президентской кампании. Об этом он заявил, выступая с отчетом перед депутатами Госдумы в среду, 19 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Борьба, как в любой президентской гонке, будет серьезной. Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну, и делать этого не будем», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что в стране «трудностей хватает», поэтому недопустимо «тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты». «От этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хочет изолировать и ослабить нашу страну», — отметил Медведев.

Материалы по теме Согревательная кампания Зачем в России столько кандидатов в президенты

Разногласия у представителей властей могут быть, однако они должны касаться вопросов развития страны и обеспечения благополучия ее граждан, добавил глава российского правительства.

В ходе выступления перед нижней палатой парламента Медведев также заявил, что Россия научилась использовать ситуацию с санкциями и падением цен на нефть в своих интересах.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве бизнесмен Сергей Полонский.