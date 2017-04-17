Медведев заявил о переходе экономики России к росту

Экономика России вошла в стадию роста. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем», — сказал председатель правительства.

Он отметил, что фармацевтика выросла почти на 24 процента. «У нас уже сейчас 70 процентов жизненно необходимых лекарств производится в России. И стало быть, они просто дешевле, потому что они покупаются не за валюту», — заявил Медведев.

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Он также прокомментировал состояние сельскохозяйственного производства, рост которого составил пять процентов за последний год. По словам премьер-министра, каждая отрасль сельского хозяйства помогает развиваться другой. «Считаю, что это консолидированный результат работы властей, скажем, за последние 15 лет, потому что наше сельское хозяйство радикальным образом изменилось», — отметил он.

В то же время Медведев добавил, что безработица в России «сохраняется в контролируемых рамках». «В прошлом году она составила 5,5 процента. В этом году, кстати, мы надеемся, что она будет на уровне пяти процентов от экономически активного населения по методологии Международной организации труда», — добавил премьер. Он напомнил, что в европейских странах уровень безработицы достигает 10 процентов от экономически активного населения.

Рост ВВП в 2017-2018 годах составит 1,4 процента, прогнозирует МВФ.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и на 1,5 процента в 2018-2020 годах. В целевом варианте отечественная экономика 2018 году увеличится на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.