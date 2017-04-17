Медведев поведал Путину об уровне госдолга и дефиците бюджета

Дефицит федерального бюджета России и государственный долг находятся на приемлемом уровне. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

«Практически — если говорить о государственном долге — он не растет, но дефицит мы стараемся уменьшать. В соответствии с вашим поручением подготовлены меры по снижению бюджетного дефицита на ближайшую трехлетку», — сказал премьер-министр.

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По словам Медведева, правительству удалось остановить спад экономики и создать условия для возобновления роста. «Это главный итог той работы, о которой я расскажу депутатам», — подчеркнул он, говоря о планах выступления с отчетом в Госдуме 19 апреля.

Дефицит федерального бюджета России на 1 марта достиг 1,2 процента ВВП, или 147,8 миллиарда рублей.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, дефицит федерального бюджета снизится с 3,4 процента в 2016 году до 2,4 процента ВВП в 2017-м и 1,4 процента в 2018-м благодаря увеличению доходов от нефти и номинальному замораживанию уровней расходов.

Федеральный бюджет России на 2017 год сформирован с прогнозным дефицитом в 3,2 процента ВВП при среднегодовой цене нефти 40 долларов за баррель.

Финансировать дефицит бюджета в текущем году правительство намерено за счет внутренних и внешних заимствований, а также за счет использования средств Резервного фонда. В результате общий объем госдолга в 2017 году увеличится до 14,6 процента ВВП, при этом на государственный внутренний долг придется 10,6 процента ВВП, на внешний — около 4 процентов.