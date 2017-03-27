Дефицит консолидированного бюджета России сократился на треть

Дефицит консолидированного бюджета России в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 31 процент и составил 58 миллиардов рублей, следует из материалов Минфина, размещенных на сайте ведомства 27 марта.

Доходы консолидированного бюджета за отчетный период составили 3,94 триллиона рублей, расходы — почти четыре триллиона рублей.

Объем нефтегазовых поступлений составил 1,01 триллиона рублей, ненефтегазовых — 2,92 триллиона рублей, отмечается в материалах Минфина.

Дефицит федерального бюджета России на 1 марта достиг 1,2 процента ВВП, или 147,8 миллиарда рублей. Доходы казны за первые два месяца 2017 года, по предварительным данным, оцениваются в 2,29 триллиона рублей, что составляет 17 процентов от заложенного в бюджет плана. Расходы достигли 2,44 триллиона рублей или 15 процентов от плана.

В 2016 году дефицит консолидированного бюджета России составил 3,142 триллиона рублей, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее. Доходы консолидированного бюджета в прошлом году составили 27,7 триллиона рублей, а расходы — 30,9 триллиона рублей.