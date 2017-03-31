Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг России на уровне BBB- со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится на сайте агентства.

Fitch отмечает, что Россия дала последовательный и заслуживающий доверия ответ на резкое падение цены на нефть. Гибкий обменный курс, твердая приверженность таргетированию инфляции, бюджетная консолидация и поддержка финансового сектора позволили сохранить надежные внешние и бюджетные балансы, а экономике адаптироваться к низким ценам на нефть, указывает агентство.

Средняя инфляция сократилась более чем в два раза — с 7,1 процента в 2016 году до 4,6 процента в феврале 2017 года благодаря жесткой денежно-кредитной политике, благоприятным ценам на продовольствие и укреплению рубля. Fitch ожидает, что Центральный банк достигнет целевого уровня инфляции в 4 процента к середине текущего года.

Fitch прогнозирует, что дефицит федерального бюджета снизится до 2,4 процента ВВП в 2017 году и 1,4 процента в 2018 году, с 3,4 процента в 2016 году благодаря увеличению доходов от нефти и номинальному замораживанию уровней расходов. Международные резервы выросли до 378 миллиардов долларов в 2016 году и до 397 миллиардов долларов на конец февраля 2017 года, с 368 миллиардов долларов на конец 2015 года.

Агентство ожидает, что экономический рост в России составит до 1,4 процента в 2017 году и 2,2 процента в 2018-м, по сравнению с отрицательным показателем 0,2 процента в 2016 году — благодаря снижению неопределенности, смягчению денежно-кредитной политики, стабильности обменного курса и благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть.

«Президентские выборы назначены на март 2018 года, и действующий президент Владимир Путин находится в удобном положении, чтобы выиграть новый президентский срок», — отмечает Fitch.

Агентство предполагает, что санкции ЕС и США останутся в силе в среднесрочной перспективе, но не ужесточатся значительно. Нефть марки Brent, по прогнозам агентства, будет стоить в среднем 52,5 доллара за баррель в 2017 году и 55 долларов за баррель в 2018 году.

14 октября 2016 года Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до «стабильного» с «негативного». Рейтинг тогда был также подтвержден на последней ступени инвестиционного уровня BBB-.

Рейтинги России от двух других международных агентств в настоящее время выставлены на уровне ниже инвестиционного: от Moody's — Ba1, и от S&P — BB+.