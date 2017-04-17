Несырьевые доходы бюджета России выросли до 64 процентов

Несырьевые доходы России растут, и правительство поддержит эту тенденцию. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

По его словам, структура экономики России сейчас меняется. «По поводу доходов тоже, мне кажется, отрадный момент: у нас за прошлый год почти две трети, а иными словами, 64 процента доходов, создается за счет несырьевых источников, это так называемые ненефтяные доходы», — сказал Медведев.

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При этом рост несырьевых доходов связан с колебаниям цены на нефть, подчеркнул он. «В этом году немножко нефть подрастает, и эта структура [доходной части бюджета] чуть-чуть меняется, но в целом вектор понятен: несырьевые доходы растут, сырьевые доходы снижаются», — сказал премьер-министр. Эти направления развития в правительстве обязаны поддержать, добавил он.

По мнению Медведева, дополнительные нефтяные доходы могут спровоцировать рост инфляции выше запланированных четырех процентов, если их направить на увеличение бюджетных расходов.

В январе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика России уже полностью излечилась от «голландской болезни». Он отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете за последние годы уже снизилась: в 2014 году они составляли 9,6 процента ВВП, а в 2016 году — 5,8 процента.