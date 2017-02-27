Медведев нашел в России триллионы неработающих на экономику рублей

Триллионы рублей в российской экономике остаются без движения. Об этом в понедельник, 27 февраля, в рамках Сочинского форума заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня во всем мире, и Россия не исключение, по сути доминирует сберегательная модель экономического поведения», — констатировал премьер-министр. По его словам, это стало реакцией инвесторов на общую неопределенность.

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«У нас это триллионы рублей, которые могли бы развивать экономику, но которые остаются без движения. Наша задача — и федеральных, и региональных властей — сделать так, чтобы эти деньги начали работать», — подчеркнул Медведев.

Ранее 27 февраля министр финансов России Антон Силуанов сказал, что ему хотелось бы, чтобы граждане страны приобретали облигации федерального займа на средства, которые не лежат на банковских депозитах. По его словам, население могло бы прокредитовать государство на так называемые деньги из-под подушек.

Он также сообщил, что Минфин выпустит «народные облигации» в апреле. По предварительным данным, средняя ставка по ним за три года составит 8,5 процента.