Силуанов захотел вытащить деньги россиян из-под подушек

Минфин рассчитывает, что россияне будут покупать облигации федерального займа (ОФЗ) на средства, не лежащие на банковских депозитах. Об этом в понедельник, 27 февраля, в ходе Сочинского форума заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, возможен «перелив» денег из банковских вкладов в ОФЗ. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», — сказал Силуанов.

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Министр сообщил, что купон облигаций будет постоянно увеличивающимся — чем дольше человек владеет ОФЗ, тем выше размер ее доходности.

Купон будет определяться исходя из доходности бумаги на дату выпуска. То есть в нынешних условиях в первый год доходность составит 7,5 процента, в третий год — 10,5 процента, уточнил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский. Таким образом, средняя ставка за три года составит 8,5 процента.

Облигации будут выпущены на три года, с выплатой каждые полгода. Досрочное погашение бумаг без потери доходности будет возможно по истечении одного года, отметил Силуанов. Объем выпуска в 2017 году составит 20-30 миллиардов рублей.

Ранее Силуанов сообщил о намерении Минфина выпустить «народные облигации» в апреле.

В октябре 2016 года заместитель главы Минфина Сергей Сторчак сообщил, что государство собирается выпустить ОФЗ для населения до конца года.