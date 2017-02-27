Государственные облигации для населения выпустят в апреле

Облигации федерального займа для населения будут выпущены в апреле. Об этом в ходе Сочинского форума заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, главной характеристикой данного инструмента является стопроцентная надежность в сочетании со ставками, которые выше, чем у банковских депозитов.

Он добавил, что доходность бумаг превысит доходность банковских депозитов примерно на половину процентного пункта.

Материалы по теме Даешь триллион! Россиянам предложат поддержать государство своими деньгами

ОФЗ можно будет приобрести в Сбербанке или ВТБ 24, в том числе в режиме онлайн в приложениях этих банков. Инвестор сможет вложиться на сумму от 30 тысяч до 25 миллионов рублей в одном выпуске, номинал бумаги составит тысячу рублей.

Силуанов также заявил, что использование этих инструментов может положительно повлиять на развитие финансовой грамотности у населения.

В октябре 2016 года заместитель Силуанова Сергей Сторчак заявлял, что государство собирается выпустить ОФЗ для населения до конца года.

В начале прошлого года бывший министр финансов России Алексей Кудрин посоветовал населению покупать государственные облигации. По его словам, это надежный инструмент, который предлагает выгодные ставки.