Государственные облигации для населения выпустят в апреле

Облигации федерального займа для населения будут выпущены в апреле. Об этом в ходе Сочинского форума заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент «Ленты.ру».
По его словам, главной характеристикой данного инструмента является стопроцентная надежность в сочетании со ставками, которые выше, чем у банковских депозитов.
Он добавил, что доходность бумаг превысит доходность банковских депозитов примерно на половину процентного пункта.
ОФЗ можно будет приобрести в Сбербанке или ВТБ 24, в том числе в режиме онлайн в приложениях этих банков. Инвестор сможет вложиться на сумму от 30 тысяч до 25 миллионов рублей в одном выпуске, номинал бумаги составит тысячу рублей.
Силуанов также заявил, что использование этих инструментов может положительно повлиять на развитие финансовой грамотности у населения.
В октябре 2016 года заместитель Силуанова Сергей Сторчак заявлял, что государство собирается выпустить ОФЗ для населения до конца года.
В начале прошлого года бывший министр финансов России Алексей Кудрин посоветовал населению покупать государственные облигации. По его словам, это надежный инструмент, который предлагает выгодные ставки.